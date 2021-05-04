شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء فى أول أيام تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المحافظات، أمس، فعليا، تلقى طلبات الراغبين فى استخراج رخصة البناء الجديدة، طبقا للاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة، التى وضعتها الدولة، وقررت بدء تطبيقها كمرحلة أولى للتطبيق التجريبى، اعتبارا من أول مايو، ولمدة شهرين، على ٢٧ مدينة وحى، بواقع مدينة أو حى لكل محافظة اختارتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يبدأ تعميم المنظومة فى باقى المدن بداية من 1 يوليو 2021.

كما بدأت المحافظات فى استئناف الأعمال للرخص السارية، بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب المحافظ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والأكواد وصحيح القانون، كما بدأت استكمال أعمال البناء، وللرخص السارية التى تم وقفها بعد فحصها من اللجان المختصة ووُجدت مطابقة بداية من 15 إبريل الماضى.

وأشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن الهدف ضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء بكافة المحافظات لوقف فوضى التراخيص والقضاء على البناء العشوائى وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

فى الإسكندرية، قالت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزة أول، إن الحى لديه تنسيق تام مع كلية هندسة الإسكندرية فيما يتعلق باستخراج التراخيص البنائية وفقا لضوابط واشتراطات المنظومة الجديدة.

وفى مطروح، تابعت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالعاصمة مرسى مطروح مشيرة إلى أن تعليمات المحافظ اللواء خالد شعيب واضحة وصريحة وهى تسهيل الإجراءات للمتقدمين والرد على جميع استفسارات المواطنين.

فى أسوان، تم تسلم بعض الأوراق الخاصة بالأرض وتسجيلها على الشبكة بعد سحبها عن طريق سكانر، ولم يتم رصد أى شكاوى حول تلقى الطلبات.

وفى قنا، قال المحافظ، اللواء أشرف الداودى، إن المركز التكنولوجى بمدينة نقادة بدأ تلقى طلبات رخص البناء طبقا لمنظومة التراخيص الجديدة.

فى القليوبية، قالت المهندسة أمل فورى، رئيس مدينة قها، إن عددًا كبيرًا من المواطنين حضروا فقط للسؤال والاستفسار عن التراخيص والأوراق المطلوبة.