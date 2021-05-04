شكرا لقرائتكم خبر عن دار الافتاء : استطلاع شهر شوال وانتهاء شهر رمضان الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت دار الإفتاء المصرية، خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول استطلاع هلال شهر شوال.

وقالت الدار، إن استطلاع هلال شهر شوال، سيكون يوم الثلاثاء القادم ٢٩ من شهر رمضان، الموافق ١١ مايو الجاري، عقب صلاة المغرب.

وأضافت أنه بهذه المناسبة سيقوم مفتي الجمهورية بتسجيل كلمة لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بمقر مكتبه بدار الإفتاء المصرية.