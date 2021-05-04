شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة قنصلية مصرية ليبية تبحث أوضاع المواطنين المقيمين بالبلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت، أمس، فعاليات الدورة الـ13 للجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة والتى تستمر على مدى يومى 4 و5 مايو الجارى بمقر وزارة الخارجية، حيث يترأس الجانب المصرى السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، ويترأس الوفد الليبى الدكتور محمود خليفة التليسى، وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية، وذلك بمشاركة السفير محمد أبوبكر، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا، وبحضور ممثلى الجهات المعنية بكلا البلدين.

وتضمن جدول أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين فى كلتا الدولتين وموضوعات التعاون القضائى وتعزيز التعاون فى مجالات النقل والجمارك والصيد وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين وبحث سبل تعزيز التعاون فى شتى المجالات.

وأكد السفير عمرو عباس، خلال كلمته الافتتاحية، على عمق ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى أهمية ترسيخ أطر الشراكة والتعاون المشترك فيما بينهما بالشكل الذى يتناسب مع الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التى دائمًا ما جمعت بين البلدين.