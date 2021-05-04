شكرا لقرائتكم خبر عن 900 ألف مواطن تلقوا لقاح «كورونا» وزيادة أعداد مراكز التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة والسكان إن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا حتى الآن 900 ألف مواطن، وإن كل اللقاحات الموجودة فى مصر آمنة لكل المراحل العمرية ولا يوجد خطورة منها، حيث خضعت للتحاليل اللازمة من خلال معامل وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية للتأكد من سلامتها.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم التوسع فى عدد مراكز التطعيمات بالمحافظات، حيث وصلت حتى الآن لأكثر من 340 مركزًا على مستوى الجمهورية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، فضلًا عن العمل حتى العاشرة مساء يوميًا لتخفيف حالة التكدس والزحام فى تلك المراكز، مؤكدة أن مصر ستتلقى خلال الأيام المقبلة عددًا من الجرعات الجديدة، ومن بينها 2 مليون جرعة من لقاح كورونا الصينى «سينوفاك».

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة قدمت التوعية الصحية لمليون و50 ألف مواطن فى 10 محافظات منذ 20 أبريل الماضى وحتى الآن، مؤكدة استمرار حملات التوعية بجميع المحافظات، فى إطار حرص الوزارة على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يسهم فى خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعى بمحافظات الجمهورية لتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، حيث انطلقت من الصعيد وشملت سوهاج، وقنا، وأسيوط، والمنيا، وذلك بالتوازى مع نشر فرق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى محافظات البحر الأحمر وكفر الشيخ والمنوفية، لافتًا إلى أن القوى البشرية لفريق التواصل المجتمعى بالوزارة حوالى 5 آلاف مثقف صحى، و14 ألفًا من الرائدات الريفيات، ولهم زى مخصص، مع وجود جهاز تابلت مربوط بقاعدة بيانات مبادرات «100 مليون صحة».

وعالميًا، أعلنت شركات أدوية ومختبرات حكومية أمريكية أنها تعمل على تطوير لقاحات ضد كورونا تؤخذ على شكل حبوب أو بخاخات للأنف، وتكون أسهل فى تخزينها من اللقاحات الحالية التى تؤخذ عن طريق الحقن.

وأعلنت الدنمارك أنها لن تستخدم لقاح «جونسون آند جونسون» فى حملتها للتطعيم ضد الفيروس، مشيرة إلى مخاوف من «أعراض جانبية خطيرة» بما فى ذلك التجلطات الدموية.