شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية ترفض التظلم من قرار الحجز التحفظي على «إيفر جيفن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية الدائرة الثانية، التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن وسكرتارية حامد أحمد، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفر جيفن» التي جنحت بقناة السويس أواخر مارس الماضي والتي تسببت في تعطل الملاحة بالقناة لمدة أسبوع، كما أيدت المحكمة الحجز التحفظي على السفينة تبعا للقوانين في هذا الشأن.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية كانت الشهر الماضي أصدرت قرارها بالحجز التحفظي بعد البلاغ الذي قدمته الهيئة للمحكمة والتي ألحقت فيه الخسائر التي تعرضت لها قناة السويس نتيجة تعطل الملاحة.

يذكر أن المادة 59 من القانون التجارة البحرية يجيز التحفظ على السفينة التي قامت بحادث ومنعها من التحرك، كذلك المادة 60 من القانون البحري تؤكد على الحجز التحفظي وذلك من أجل المطالبة بسداد دين بحري عما أحدثته السفينة بالحادث البحري من تلوث أو أعمال انتشال بضائع وغيرها.