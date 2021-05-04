شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: تطعيم ٢٠% من العاملين بالسياحة ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة لازالت تعمل جاهدة على استكمال تطعيم العاملين بالقطاع السياحى، حيث تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 30 ألف عامل فى القطاع ككل بلقاح كورونا.

وأضاف حنفى، فى تصريحات صحفية: «شمل التطعيم كل من يتعامل مع السائح فى القطاع السياحى وسائقى التاكسى والبازارات السياحية وغيرها، حيث تبلغ أعداد المتعاملين مع السائحين نحو 140 ألف عامل ومتعامل، تم تطعيم 30 ألفا منهم بنسبة 20%، حيث بدأ التطعيم فى يوم 6 إبريل الماضى».

وأوضح المحافظ أن الأسبوع المقبل سيشهد توقيع عدد من التعاقدات بين ملاك الفنادق وشركات السياحة لحجز عدد من الغرف استعدادا لعودة السياحة الروسية.