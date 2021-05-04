شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكليف من الرئيس بصياغة استراتيجية لتوليد الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً اليوم الثلاثاء، لبحث استراتيجية الدولة فى ملف الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس شركة إيجاس.

‎وأكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصياغة استراتيجية وطنية لتوليد الهيدروجين الأخضر، تعد إطاراً حاكماً لكافة الجهود التي تبذل في هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى وخطط الدولة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، في سبيل توفير الوقود، وتقليل الانبعاثات وحماية البيئة وتوفير مصادر طاقة آمنة.

وتم خلال الاجتماع بحث الفرص الواعدة المتاحة لدى مصر والتي تؤهلها لأن تصبح مركزا للطاقة في شرق المتوسط، وأحد أكبر مصادر الطاقة الخضراء، لاستخدامات السوق المحلى والتصدير، إلى جانب توجيه جهود البحث العلمي الوطنية إلى دراسة إمكانية توطين صناعات مرتبطة بوقود "الهيدروجين الأخضر" في مصر.

‎‎وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن هناك فرصاً واعدة لتصدير الهيدروجين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً للموقع الجغرافي للمنطقة القريب من الاتحاد الأوروبي، وهناك فرص واعدة لدى مصر للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، مدعومة بمقومات داخلية من توافر مصادر الطاقة المتجددة، ومساحات واسعة من الأراضي لإقامة المشروعات المرتبطة بها، وقربها من أسواق الاستهلاك الرئيسية مثل الاتحاد الأوروبي فضلاً عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها علي خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وفى ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء وزارتى الكهرباء والبترول بالتعاون مع الجهات المعنية لسرعة صياغة ورقة حول عناصر الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حتى تكون أساساً ومرجعاً لعمليات التفاوض مع الشركات العالمية فى هذا المجال.