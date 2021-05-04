غدا.. "مصر للطيران" تسير 51 رحلة جوية لنقل 2903 ركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الأربعاء، 51 رحلة جوية لنقل أكثر من 2903 ركاب لعدد من الوجهات العالمية.

وأوضحت الشركة - في بيانها اليومي - أن الرحلات تشمل 38 رحله دولية إلى كل من: (واشنطن، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، نيويورك، روما، أبوجا، باريس، دبي، إسطنبول، أمستردام، موسكو، أبوظبي، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا).

وأضافت أنه سيتم تسيير 9 رحلات داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان)، بالإضافة إلى 4 رحلات شحن جوى.

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