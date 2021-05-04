ضبط كمية من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية كميات كبيرة من الأدوية البيطرية مجهولة المصدر داخل مخزن.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام (مسئول عن شركة للأدوية البيطرية كائنة بدائرة قسم شرطة ثان بنها بالقليوبية) بتخزين كميات كبيرة من أدوية بيطرية مغشوشة ومقلده داخل مخزن بدائرة القسم مُستخدماً فى ذلك مستلزمات إنتاج ومواد كيماوية مجهولة المصدر وخالية من أية بيانات أو مستندات تفيد شرعية حيازتها ومصدرها وعدم موافقة الجهات المختصة فى تعبئة الأدوية البيطرية ويقوم بطرحها بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروع

عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة ثان بنها وقطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط 5314 كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون فواتي .

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وضبط المنتجات المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر.