الشرطة تكشف سر إلقاء 4 أشخاص كيس قمامة على شخص بطنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ظهور شخصان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ويقومان بإلقاء كيس ممتلئ بالقمامة على شخص آخر يسير مُترجلاً بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية ومركب عليه مقطع من إحدى الأغانى.

وتوصلت تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا ومركز طنطا، وأمكن ضبطهم والدراجة النارية والهاتف المستخدمين فى الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بالاتفاق فيما بينهم على تصوير مقطع الفيديو المشارإليه ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على نسبة مشاهدة وتحقيق أرباح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.