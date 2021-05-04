شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 7 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعاً موسعاً لمناقشة تخصيص ٧ مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، ليصل إجمالي مراكز اللقاح إلى ١١ مركز على مستوى المحافظة، وذلك تيسيرا على المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمحافظة المنوفية، من مشقة السفر، والمستحقين للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وقاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

وأكد وكيل الوزارة، على أهمية وضع بروتوكول للعمل بمراكز التطعيم والتواصل مع عمد ومشايخ القرى والنجوع لتوعية المواطنين بأهمية تلقى اللقاح، والوصول باللقاح لأكبر قدر ممكن من المواطنين لتقليل أعداد الإصابات ومواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، كما ناقش جودة آليات العمل، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء التطعيم، والتأكيد على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين أثناء تواجدهم بمراكز اللقاح .