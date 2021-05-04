شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: على المسلم الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت دار الإفتاء المصرية، ردًا على أحد الأسئلة الواردة إليها، عن ما ينبغي على المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

وقالت دار الإفتاء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء، إنه «ينبغي على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله».

وأضافت: «فيجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر».