شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات على بروتوكولات كورونا بمستشفيات الصدر والحميات في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة التمريض بالمديرية عقدت تدريبات مكثفة للتمريض بمستشفيات صدر قنا، ومستشفي حميات نجع حمادي ومستشفي حميات قنا، وذلك لتدريب التمريض على البروتوكولات الحديثة لعلاج حالات كورونا ودور التغذية العلاجية في علاج الحالات المصابة بالكرونا ، وكذلك العلاج بالأكسجين

وأشار أنه تم تدريب التمريض على الإنعاش القلبي والرئوي وطرق التعامل مع الحالات المصابة.

من جانبها أوضحت أسماء رمضان مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة، أن الدورة التدريبية قدمت تثقيف صحي شامل عن فيروس كورونا لفرق التمريض العاملة بمستشفيات الحميات والصدر وذلك بما يسهم في رفع كفاءة فرق التمريض وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مضيفة أن الفرق الطبية بجميع المستشفيات لا تألوا جهدا من أجل رفع العناء وتخفيف الألم عن جميع المرضي.

عقد تدريب التمريض بقنا