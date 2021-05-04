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تدريبات على بروتوكولات كورونا بمستشفيات الصدر والحميات في قنا

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة التمريض بالمديرية عقدت تدريبات مكثفة للتمريض بمستشفيات صدر قنا، ومستشفي حميات نجع حمادي ومستشفي حميات قنا، وذلك لتدريب التمريض على البروتوكولات الحديثة لعلاج حالات كورونا ودور التغذية العلاجية في علاج الحالات المصابة بالكرونا ، وكذلك العلاج بالأكسجين

وأشار أنه تم تدريب التمريض على الإنعاش القلبي والرئوي وطرق التعامل مع الحالات المصابة.

من جانبها أوضحت أسماء رمضان مدير إدارة التمريض بمديرية الصحة، أن الدورة التدريبية قدمت تثقيف صحي شامل عن فيروس كورونا لفرق التمريض العاملة بمستشفيات الحميات والصدر وذلك بما يسهم في رفع كفاءة فرق التمريض وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مضيفة أن الفرق الطبية بجميع المستشفيات لا تألوا جهدا من أجل رفع العناء وتخفيف الألم عن جميع المرضي.

عقد تدريب التمريض بقنا
عقد تدريب التمريض بقنا
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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