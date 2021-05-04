شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق عزاء وتغريم مواطنين في حملات لتطبيق إجراءات كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي، والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية، لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، الثلاثاء، بفض سرادق عزاء بالمدينة أثناء تجهيزه وإعداده تمهيداً لاستقبال المواطنين لتقديم واجب العزاء، وعلى الفور تم إزالة وفض السرادق بالكامل من فراشة وأدوات كهربائية وإنارة وكراسي، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح، بالمرور على قرى سنهوت، وتلبانة، وسنهوا، وميت سهيل، والسعديين، لمتابعة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وتم رصد عدداً من المقاهي والكافتريات يقوم أصحابها بتقديم الشيشة للمترددين، وتم مصادرة الشيش وتحرير محاضر ضد المخالفين.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، حملة لمتابعة أصحاب المحال التجارية بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم تغريم ٢٧ مواطن غير ملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، حرصآ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينه أبوحماد، بضبط ١٣ شيشة بعدد من الكافتريات والمقاهي المخالفة بنطاق المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، أعمالها لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم غلق وتشميع مصنع للمواد الغذائية معجنات، لعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

وفي سياق شنت الأجهزة التنفيذية بالزقازيق، بالإشتراك مع مديرية أمن الشرقية، حملة مكبرة أسفرت عن تشميع ٢ كافتريا بعزبة مرعى وشارع القومية، ومصادرة ١٤ شيشة وتحرير محضر بالواقعة، كما تمكنت الحملة من رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق، وتم التحفظ على ٢٤ حالة إشغال، وتم تغريم أحد أصحاب المحال التجارية الغرامة المالية المقررة لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.