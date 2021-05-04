شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات رخص البناء طبقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، إن المركز التكنولوجي بمدينة البياضية، بدأ اليوم في تلقي طلبات رخص البناء طبقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والتي جرى اختيارها ضمن 27 مدينة على مستوى الجمهورية لتطبيق المنظومة الجديدة تجريبيا حتى نهاية يونيو المقبل .

وأضاف محافظ الأقصر أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية وعضوية ممثل من المركز التكنولوجي، الإدارة الهندسية، التخطيط العمرانى، الشؤون القانونية، وحدة المتغيرات المكانية، الإدارة المالية لمراجعة التراخيص الصادرة سواء كانت تراخيص «جديدة، تعلية، هدم» وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء، مؤكدا ان تطبيق منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة سوف يساهم في الارتقاء بمستوى العمران داخل كل مدن محافظة الاقصر .