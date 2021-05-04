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«بيطري الوادي»: ضبط 34 كيلو أحشاء داخلية ودهون ماشية فاسدة

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطري في الوادي الجديد إنه تم ضبط ١٤ كيلو جرام دهون و٢٠ كيلو جرام أحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات نفذتها مديرية الطب البيطري، الثلاثاء، بمراكز المحافظة.

وأضاف «عوض» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين، مشيرًا إلى أنه تم شنّ الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات المرور على الأسواق والمجازر ومنافذ بيع السلع الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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