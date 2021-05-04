شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة جنايات المنيا تنظر 61 قضية متنوعة اليوم: «مخدرات وشروع في قتل وتزوير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدات اليوم الثلاثاء محكمة جنايات المنيا، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفي محمد عبداللطيف، رئيس المحكمة، نظر 61 قضية جنائية متنوعة، ما بين مخدرات، وشروع في قتل، وحيازة سلاح، وحفريات، وتزوير، على مدار 3 أيام.

يذكر أن محكمة الاستئناف حددت الجلسات لمحاكمة المتهمين من جميع مراكز المحافظة، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا، وفقا للإجراءات القانونية لمحاكمتهم جنائيا، وفقا لما جاء بقرارات الإحالة لكل منهم.