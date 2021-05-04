شكرا لقرائتكم خبر عن معاون محافظ بني سويف يتابع تنفيذ إجراءات كورونا بالمنشآت الحكومية والمواقف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثفت اللجنة التي شكلها الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، برئاسة محمد جبر، معاون المحافظ، لمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية والمرافق العامة التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، الثلاثاء، زياراتها الميدانية لتفقد عدد من المديريات الخدمية والمصالح الحكومية، والتي شملت مديريات التنظيم والإدارة، الصحة، الري، فرع هيئة الطرق والكباري، بجانب تفقد مواقف السيارات بمنطقة محي الدين، بحضور أعضاء اللجنة والأستاذ نادي مرداشى نائب رئيس المدينة وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.

وتابعت اللجنة التزام تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا ،خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين ،مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات، فيما تم تحصيل بعض الغرامات الفورية لمخالفي ارتداء الكمامات بموقف محي الدين

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كافة الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ،وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.