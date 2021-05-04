شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات تراخيص البناء بمدينة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم فتح باب تلقي طلبات تراخيص البناء، في أول مايو الجاري، وفقا للشروط والخطوات المعلنة، مؤكدا أن تلقي الطلبات يتم وفقا للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

وأضاف رئيس مدينة المنيا أن عملية الترخيص تخضع لعدة إجراءات منها تقدم المواطن بطلب للمركز التكنولوجي، مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من العقد المشهر، وصورة من بيان الصلاحية، يعقبها قيام المواطن بالتعاقد مع مكتب استشاري أو مهندس نقابي لإعداد ملف الرخصة، الذي يقوم بتقديم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر من المواطن له، حيث يتسلم المركز التكنولوجي الملف بإيصال استلام عقب مراجعة.

وأضاف «صلاح» يتم إخطار المواطن بالحضور خلال 30 يوما من تاريخ تسليم الملف لاستلام الرخصة، يعقبها البدء في البناء ويقوم المهندس بالإشراف على التنفيذ، ومهندس التنظيم بالمعاينة، وفي حالة انتهاء إعمال البناء يقوم المهندس بتقديم شهادة إنهاء الأعمال وصلاحية المبني للإشغال.

وأكد «صلاح» أنه لا بد من إنهاء صلاحية الموقع «الإحداثيات»، والحصول على شهادة صلاحية من مركز التكنولوجي من 7-10 أيام، ولا بد من التعاقد مع مكتب استشاري أو مقاول معتمد لإعداد الملف والإشراف والتنفيذ.