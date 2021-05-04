شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 354 كيلو لحوم ودواجن فاسدة.. وتحصين أكثر من 41 ألف رأس ماشية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى، نجحت خلال شهر أبريل الماضي في تحصين 41 ألف و882 رأس ماشية، ضد مرض الجلد العقدي وكذلك تطعيم 1800 طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور كما جرى مناظرة وعلاج 1038 حيوان بالإضافة إلى تجريع 3944 حيوان ضد الطفيليات الداخلية لحمياتهم من الأمراض التي قد تسببها تلك الطفيليات، يأتي ذلك في إطار حرص المديرية على الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتنميتهما.

وأضاف الداودي أن المديرية شنت 17 حملة خلال الشهر الماضى على محلات بيع وعرض اللحوم وذلك لضمان صحة وسلامة اللحوم والأغذية ذات الأصل الحيوانى وخلوها من المسببات المرضية ،مشيرا إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 56 محضر ذبح خارج المجازر ،حيث جرى ضبط 354 كجم لحوم بلدية ودواجن.

من جانبه، ذكر الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر بالمديرية قامت ‏بالإشراف على عمليات الذبح لعدد 5142 رأس ماشية وعدد 6283 طائر لضمان سلامة تلك الحيوانات والطيور قبل ذبحها وبيعها للمستهلك .‏