شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. مصر الخير تُسلم صحة بني سويف دفعة جديدة من المستلزمات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، تسلم مديرية الصحة، دفعة جديدة من الدعم العيني مقدمة من مؤسسة مصر الخير، والتي شملت مستلزمات طبية وقائية «كمساهمة من المؤسسة» لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك في حضور كل من الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة حنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف

ونقل«حبش» شكر وتقدير المحافظ د. محمد هاني غنيم لمؤسسة مصر الخير، والدور الكبير الذي تقوم به في دعم العديد من المجالات التنموية والخدمية بالمحافظة لاسيما في قطاعات حيوية مثل :الصحة والصرف الصحي والتعليم ودعم المشروعات الصغيرة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية،ودعم جهود المحافظة في مواجهة التحديات والأزمات،خاصة في مجال دعم خطة الدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا

وأشار«حبش»إلى أن المحافظة تعمل من خلال مجموعة من الإجراءات على تعظيم الاستفادة من جهود المجتمع المدني،وذلك من منطلق أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطط المحافظة في مختلف المجالات،من خلال المشاركة المجتمعية الفاعلة كإحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل وكافة الجهود الخدمية والتنموية

من جانبها أوضحت مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف، أنه تم اليوم تسليم دفعة جديدة من المستلزمات الطبية لدعم مستشفى الفشن المركزي بقيمة 113 ألف جنيها تقريبا، والتي شملت 2000علبة «كمامة طبية واقية 3 طبقات»، و2000 قطعة جاون طبيب،و200 علبة جوانتى لاتكس،منوهة أن المؤسسة قد دعمت المنظومة الصحية «منذ بداية أزمة فيروس كورونا» بأكثر من 2 مليون جنيهاً، والتي تم توجيه معظمها لتوفير مستلزمات طبية ووقائية، فيما تم «خلال شهر رمضان المبارك»دعم مستشفى الواسطى المركزي بماكينة غسيل كلوى بقيمة 200 ألف جينه.