شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يصدر قرارًا بتكليف مديرين بتسيير أعمال تموين الواسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، قرارًا تضمن «في مادته الأولى» تكليف حسن حسين أحمد عرفات من المستوى الوظيفي أ بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة، للقيام بتيسير أعمال إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تكليف السيد محمد عبدالعال جاد الرب من المستوى الوظيفي أ بالمجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد والتجارة للقيام بتيسير أعمال إدارة تموين الواسطى بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، لحين شغل الوظيفتين طبقاً للقانون أو صدور تعليمات أخرى.