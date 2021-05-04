شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت دار الإفتاء المصرية؛ خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ حول استطلاع هلال شهر شوال.

وقالت دار الإفتاء، إن استطلاع هلال شهر شوال؛ سيكون يوم الثلاثاء القادم ٢٩ من شهر رمضان؛ الموافق ١١ مايو الجارى؛ عقب صلاة المغرب.

وأضافت أنه بهذه المناسبة سيقوم مفتي الجمهورية بتسجيل كلمة لتهنئة الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك؛ وذلك بمقر مكتبه بدار الإفتاء المصرية.