شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تعلن وصول 52 عربة سكة حديد روسية جديدة عبر ميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة 52 عربة إلى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتى تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأشار وزير النقل إلى أن العربات الــ 52 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 353 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد، مشيرا إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأضاف أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لافتا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما يساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.



العربات الجديدة بميناء الإسكندرية العربات الجديدة بميناء الإسكندرية



العربات الروسية الجديدة العربات الروسية الجديدة



إحدى العربات إحدى العربات



عربة أخرى عربة أخرى



العربات الروسية العربات الروسية