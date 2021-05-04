شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 51 رحلة جوية لنقل 2903 ركاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصرللطيران غدا، الأربعاء 51 رحلة جوية بمعدل 38 رحلة دوليه إلى كل من واشنطن، لاجوس، أكرا، الدوحة، لندن، نيويورك، روما، أبوجا، باريس، دبي، إسطنبول، امستردام، موسكو، أبوظبي، عمان، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 2903 ركاب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجرالصحي بمطار القاهرة.