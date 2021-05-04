شاهد حى مصر الجديدة يستقبل الطلبات فى أول يوم لتطبيق المنظومة الجديدة للتراخيص

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القاهرة - سامية سيد - بدأ حى مصر الجديدة، شرق القاهرة، تلقى طلبات تراخيص البناء بالاشتراطات البنائية الجديدة وذلك لمدة شهرين بشكل تجريبى ضمن الأحياء التى تم اختيارها للعمل تجريبيا.

ويتم العمل بالاشتراطات الجديدة للبناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بعد موافقة مجلس الوزراء على منظومة التراخيص الجديدة، والتى تهدف إلى تطبيق اشتراطات بناء جديدة لضبط منظومة العمران، والحد من البناء المخالف للعقارات، ومن المقرر أن يتم اختبار المنظومة لمدة شهرين، بشكل تجريبي على مستوى 27 مركز ومدينة بالمحافظات، وسيتم التطبيق والتعميم بداية من يوليو 2021.

وأجرى الخليج 365 بثا مباشرا داخل حى مصر الجديدة، لرصد منظومة العمل الجديدة التى تكون وفقا لعدد من الخطوات التى يجب اتباعها للحصول على رخصة البناء وفقا للاشتراطات الجديدة، تتمثل أول خطوة فى أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحى التابع لها العقار للحصول على رخصة بناء، وفقًا للنموذج المعد لذلك فى المركز.



ويرفق المواطن بالنموذج، عدد من الأوراق، وهى: صورة من تحقيق الشخصية، صورة من العقد المشهر، صورة بيان الصلاحية، ويطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ثم يحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها وكذلك بيان يوضح المستندات اللى يحويها ملف الرخصة.

وبعد ذلك يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى لإعداد ملف الرخصة، ثم يتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى أو بيت خبرة لإعداد التصميمات الهندسية للمبنى.

ويجب أن يتضمن الملف كافة المستندات التى نص عليها قانون البناء، وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب وأصل بيان الصلاحية وأصل العقد المشهر، ثم يقوم المهندس بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي وفقا للتوكيل الصادر له من المواطن، ويقوم المركز التكنولوجى بعد ذلك باستلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام.

ثم يتم إخطار المواطن بعد 30 يوما من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.



تلقى الطلبات بحى مصر الجديدة



حى مصر الجديدة يستقبل الطلبات فى أول يوم لتطبيق المنظومة الجديدة



فى أول يوم لتطبيق المنظومة الجديدة



