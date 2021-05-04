شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا فى مصر بأرض المعارض.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثفت وزارة الصحة والسكان استعداداتها للتوسع فى تطعيمات لقاحات كورونا بين الفئات المختلفة بحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية، والتى فى مقدمتها الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وزارة الصحة قالت إنه يتم حاليا الاستمرار فى عمليات التطعيم بلقاح كورونا لتغطية الفئات المستهدفة بالتطعيم ومنهم الطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين بالقطاعات السياحية، مشيرة إلى أنه يتوفر فى مصر باقة متنوعة من اللقاحات الفعالة والآمنة ونصحت بالحصول على اللقاحات لكونها الأداة الأكثر فاعلية فى مواجهة الفيروس بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكشفت وزارة الصحة أنها ستقوم بافتتاح أكبر مركز لتطعيمات لقاح كورونا فى مصر بأرض المعارض على أن يتم افتتاحه خلال ساعات يستطيع استقبال ما يقرب من 10 آلاف مواطن يوميا لتطعيمهم مشيرة إلى أن مساحته 1500م2.

ويتضمن 75 عيادة ثلاثية متكاملة لتلقى اللقاح

يستطيع استقبال 10 آلاف شخص يوميا

مساحته 1500م2 تضمن تحقيق التباعد

المواعيد من 9 صباحا إلى 10 مساء

ضمن خطة التوسع فى التطعيمات بين الفئات المختلفة

تم تجهيز وافتتاح 193 مركزا لتلقى اللقاح حتى الآن