طارق شوقي يكشف لمصراوي حقيقة تذيل مصر قائمة الدول في مؤشر التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تذيل ترتيب مصر في مؤشر التعليم، بحسب تقرير منتدى دافوس.

وقال شوقي لمصراوي، إن هذا الكلام غير صحيح، مؤكدا أن تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي لم يصدر أي ترتيب للدول في مجال جودة التعليم لا في ٢٠٢١ ولا ٢٠٢٠ ولا ٢٠١٩.

ولفت إلى أن أحدث تقرير من US News صنف نظام التعليم المصري رقم ٣٩ من ٧٧ دولة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي كما ورد إلينا من البحث والتدقيق.

ومن جانبه كذب الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني السابق، تذيل مصر في ترتيب الدول بمؤشر التعليم، وذلك للأسباب التالية:

أولا: تقرير منتدي دافوس ٢٠٢١ لم يصدر بعد والتقرير يصدر عن العام السابق.

ثانيا؛ آخر تقرير صدر هو تقرير ٢٠٢٠ وهو تقرير "خاص" بحالة الدول من التعافي من فيروس كورونا. وقطعا لا يوجد فيه شئ عن جودة التعليم أو خلافه وهذا هو اللينك الخاص به:اضغط هنا

ثالثا: آخر تقرير اعتيادي للتنافسية ظهر عن المنتدي هو تقرير ٢٠١٩ وترتيب مصر العام فيه يقع في المرتبة ٩٣ من ١٤١ دولة وموريتانيا رقم ١٣٤ بالمناسبة.. أما ترتيبنا في المهارات المرتبطة بالتعليم فترتيبها جاء ٩٩ من ١٤١:اضغط هنا

ويمكن متابعة اللينك تفاعلي لكل أرقام مصر من هنا:اضغط هنا