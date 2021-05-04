بدون إصابات.. السيطرة على حريق أتوبيس نقل عام أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق أتوبيس نقل عام أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة دون إصابات، وذلك بعد انتقال سيارات الإطفاء لمكان الحريق.

وتسبب الحريق في بعض الكثافات المرورية بالطريق، وتمكن رجال المرور من تسيير الطريق، وسط تواجد الخدمات المرورية.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أتوبيس نقل عام أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة، ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني، والسيطرة على الحريق.