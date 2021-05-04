"حشيش وسلاح وذخيرة".. ليلة سقوط 3 من تجار "الكيف" بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم كمية من الحشيش قبل ترويجها بالمرج.

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار – 2 هاتف محمول - مبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهم المؤثم، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.