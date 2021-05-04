مساعد وزير الداخلية للسجون: الانتهاء من قوائم العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق، عن قرب الانتهاء من قوائم العفو الرئاسي عن عدد من السجناء بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأضاف، خلال الزيارة التفقدية التي نظمها قطاع السجون، اليوم الثلاثاء، لوفد حقوقي وممثلي أكثر من 27 صحيفة ووكالة أنباء عالمية، أن لجان العفو ستعقد الأسبوع المقبل؛ لتحديد أعداد السجناء الذين ينطبق عليهم قرار العفو، فضلًا عن موافقة وزير الداخلية محمود توفيق على منح زيارة استثنائية للسجناء احتفالًا بعيد الفطر المبارك، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.

وفيما يتعلق بالأوضاع داخل السجون، شدد على أن وزير الداخلية محمود توفيق، وجه بفتح أبواب السجون أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، للوقوف على حجم الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وإثبات كذب الحملات الممنهجة التي تشن من الخارج، ليس ضد وزارة الداخلية فقط، وإنما ضد الدولة المصرية بأكملها.

وردًا على أكاذيب تنظيم الإخوان والقنوات الإعلامية المأجورة بوجود معتقلين في السجون المصرية، شدد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون على عدم وجود معتقل واحد داخل السجون المصرية، مؤكدًا أن جميع النزلاء بالسجون متواجدون لتنفيذ أحكام قضائية أو بموجب أوامر حبس من النيابة العامة.

وحول نجاح قطاع مصلحة السجون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كشف اللواء طارق مرزوق عن أن وزير الداخلية وجه منذ بداية انتشار الوباء، بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل جميع السجون والليمانات، والعمل على تطهير العنابر وكافة مرافق السجون والليمانات بشكل دوري، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي سواء داخل السجون والليمانات، أو خلال الزيارة، وهو ما أسفر عن عدم رصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون حتى الآن.