لسرقة خزينة مصنع زجاج.. حبس 5 عاطلين هشموا رأس فرد أمن في 15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 5 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل فرد أمن بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بمايو، وضبط وإحضار ثلاثة آخرين اشتركوا معهم في الجريمة.

وقررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن.

وتلقى المقدم أحمد رضوان، بلاغًا من إدارة مصنع زجاج، بالمنطقة الصناعية، بعثورهم على جثة فرد الأمن العامل بالمصنع ملقاة على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لـ " ش. م. ش"، 50 سنة، وبفحص جثمان المجني عليه تبين أنه في العقد السادس من العمر، وتبين وجود تهشم في الرأس نتيجة الضرب بآلة حادة، ومطعون عدة طعنات بسلاح أبيض.

بتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين، وتمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان، من القبض على 5 متهمين، وراء قتل فرد أمن داخل مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة لسرقة خزينة أموال بداخلها مبلغ 48 ألف جنيه.