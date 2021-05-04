شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا : بدء تلقي طلبات رخص البناء لمنظومة التراخيص الجديدة بمدينة نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا إن المركز التكنولوجي بمدينة نقادة، بدأ اليوم في تلقي طلبات رخص البناء طبقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والتي جرى اختيارها ضمن 27 مدينة على مستوى الجمهورية لتطبيق المنظومة الجديدة تجريبيا حتى نهاية يونيو 2021 .

وأضاف محافظ قنا أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وعضوية ممثل من المركز التكنولوجي، الإدارة الهندسية، التخطيط العمرانى، الشؤون القانونية، وحدة المتغيرات المكانية، الإدارة المالية لمراجعة التراخيص الصادرة سواء كانت تراخيص «جديدة، تعلية، هدم» وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأكد أن تطبيق منظومة الإشتراطات البنائية الجديدة سوف يساهم في الارتقاء بمستوى العمران داخل المحافظة .