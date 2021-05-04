شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماكيت تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، البدء في تنفيذ مخطط تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها بعد اعتماد التصميمات الهندسية، في إطار مخطط تطوير وتجميل المدينة.

وقال المحافظ في بيان صحفي الثلاثاء، إن المشروع يتضمن إنشاء ميدان جمالي يحتوي على عمل فني ومسطحات خضراء بما يليق بمدخل عاصمة المحافظة للقادم والمغادر من محطة قطار بنها، مشيرا إلى أنه جاري إعداد التصميمات الهندسية لإنشاء وتصميم نصب تذكاري للجندي المجهول بحديقة أتريب المجاورة لنادي السلام ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير شارع فريد ندا، والذي يشرف عليه جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وحصلت المصري اليوم على صور ماكيت التصور الموضوع لتطوير ميدان المحطة. الجدير بالذكر أنه تم البدء فى أعمال التخطيط والتجميل لعدد أربعة ميادين منها ثلاثة ميادين داخل مدينة بنها هى ميادين وابور الثلج وكاميليا والمحطة والميدان الرابع هو ميدان العاشر بمدينة قليوب، حيث تم مراعاة أعلى معدلات الأمان والسلامة لحركة المركبات والمشاة بالميادين وأيضا تحسين المظهر العام بما يحقق نقلة نوعية جمالية فى ميادين المحافظة.

ماكيت تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها

ماكيت تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها