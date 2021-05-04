شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي بديرب نجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية خلال زيارته لمركز ومدينة ديرب نجم، اليوم الثلاثاء، على متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي، للوقوف على معدلات الأداء وإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

تفقد المحافظ المجزر والمكون من صالة رئيسية بخط نصف آلي، بصندوق ذبح وصالة ذبح ضاني وخزان للدم، وغرفة مولد وغرفة سخانات، وغرفة جلود ومبني إداري، ومخزن وصالة انتظار للحيوانات قبل الذبح.

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطري، بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها أعمال تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلي، للانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال به ودخوله الخدمة الفعلية.

كما شهدت جولة المحافظ لمركز ومدينة ديرب نجم، متابعة أعمال التغطية الجاري تنفيذها للمسقي المجاور للطريق الرابط بين ديرب نجم والإبراهيمية، أمام مدرسة على فطيم الإعدادية بطول 1.5 كم، وذلك بهدف توسعته لاستيعاب حركة السيارات وعبور المواطنين.