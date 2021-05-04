شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بمركز الخارجة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مجدى الطماوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد، ان مركز الخارجة بدأ في تطبيق منظومة التراخيص والإشتراطات البنائية الجديدة لمدة شهرين حسبما أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والمركز التكنولوجى بالمركز مجهز ومطور وتم بالفعل بدء تطبيق المنظومة وتنفيذ الإشتراطات المعلنة وذلك في اول يوم عمل بعد انقضاء ايام العطلات، ومركز الخارجة ضمن 27 مركز ومدينة على مستوى الجمهورية تم إختيارهم لتطبيق منظومة التراخيص والإشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة لمدة شهرين في إطار التطبيق التجريبى للمنظومة الجديدة.

وأضاف أن من يمتلك رخصة بناء سارية يواصل اعمال التنفيذ والشروط الجديدة تنظبق على المتقدمين بطلبات لتراخيص البناء الجديدة، وتم تدريب الموظفين والقائمين على الإدارة الهندسية لتطبيق الاشتراطات الجديدة بجانب توفير كافة التسهيلات للمواطنين من خلال المركز التكنولوجى وبشكل سريع حتى يتثنى للمواطن الحصول على التراخيص في الإطار القانونى والإشتراطات المعلنة دون أي عوائق، مشيراً إلى انه تلقى العديد من الدورات التدريبية لضمان التطبيق التجريبى دون أي سلبيات لمدة شهرين لحين تعميم تطبيق التجربة وانتظار القرارات التي تصدر من جانب الوزارة عقب إنتهاء مدة الشهرين .