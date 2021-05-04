شكرا لقرائتكم خبر عن تداول ١١٣ ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد ميناء الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات، وبلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء 67 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 113 ألف و388 طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 1007 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 5 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.