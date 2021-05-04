شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت درجات الحرارة في الارتفاع في محافظة شمال سيناء، الثلاثاء، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل خلال فترات الليل، بجانب هبوب رياح خفيفة على مختلف مدن المحافظة.

وتراوحت درجات الحرارة في شمال سيناء ما بين 18 إلى 38 درجة، حيث سجلت العريش عاصمة المحافظة 20 إلى 33 درجة، بينما سجلت رفح 20 إلى 31 درجة، وتراوجت درجة الحرارة في مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 18 إلى 38 درجة.

بدورها واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد، حيث تقوم غرفة عمليات المحافظة بمتابعة الظروف الجوية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لافتة إلى عدم تلقي الغرفة لأية إخطارات تتعلق بالظروف الجوية.