شكرا لقرائتكم خبر عن زكاة الفطر .. تعرف على شروطها وأفضل توقيت لإخراجها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شروط إخراج زكاة الفطر وقيمتها والتوقيت المناسب لها.

قال «شلبي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان حويزي في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن زكاة الفطر هي زكاة مرتبطة بالأبدان أي أنها مرتبطة بالأشخاص وليس المال لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «زكاة الفطر من رمضان على الحر والعبدوالذكر والأنثى والصغير والكبير»، لذا فهي مفروضة على أي شخص شهد شهر رمضان حتى وإن لم يكن مكلف بالصيام».

وعن مكان إخراج زكاة الفطر فقال: «بما أنها متعلقة بالأبدان، إذً فالأصل أن يخرجها الإنسان في المكان الذي قضى صيام رمضان به، ولكن نظرًا لظروف الحياة كأن يكون أحدهم مغترب في حين أن له أقارب محتاجين في بلده، يجوز نقل الزكاة لبلد آخر لمصلحة شرعية معتبرة».

أما عن توقيت إخراج زكاة الفطر فأوضح: «هناك ما يعرف بوقت الجواز بمعنى أنه يجوز به إخراج الزكاة وهو يبدأ مع أول أيام رمضان وينتهِ بغروب شمس أول أيام عيد الفطر ولكن يستحب أن تخرج قبل صلاة العيد».

تابع: «بالنسبة لمقدار الزكاة فتم تحديدها بـ 15 جنيه للفرد على حساب القمح كحد أدنى، وإذا كان متوسط الحال يمكنه الحساب وفقًا لسعر الأرز ليخرج زكاة الفطر بقيمة 25 جنيه، أما إذا كان ميسور الحال، يمكن حساب الزكاة وفقًا للزبيب لتكون بقيمة 150 جنيه عن الفرد».

وأشار إلى أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون حبوب ولكن يجوز مراعاة مصلحة الفقير وإخراجها في صورة أموال وفقًا للنسب المحسوبة.