شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا تزور قريبة العقبي للاستشفاء البيئي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الثلاثاء، قرية العقبي بمدينة سفاجا لمعاينة القرية والوقوف على آخر استعدادات القرية لاستقبال مرضى الصدفية والروماتيد بسفاجا.

وأوضحت رئيس المدينة أن مدينة سفاجا تعد رائدة في مجال معالجة مرضي الصدفية ولها شهرة عالمية في ذلك المجال، حيث تشهد قرية العقبي توافد الرواد من كل مدن المحافظة لعلاج الصدفية والروماتيد وخلافه، مطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة نحو رفع كفاءة قرية العقبي، مؤكدة أن الاهتمام بالقرية يأتي ضمن دعم

الاستشفاء والسياحة العلاجية حيث تم تزويد المدينة بكل الخدمات وتحديث مرافقها المختلفة بما يتناسب مع حركة السياحة العلاجية المتزايد.

وأضافت رئيس المدينة أن رفع كفاءة القرية بات أمر هام مع تزايد استقبال المرضي الراغبين في العلاج بنظام الاستشفاء البيئي من جميع دول العالم، والذين يقيمون بالقري السياحية المجاورة، مؤكدة أن ذلك أن طبيعة مدينة سفاجا سببا لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية خاصة بعد ان اختارتها منظمة الصحة العالمية وجمعيات الصدفية الدولية كمكان طبيعي.