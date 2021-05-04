شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 16 ألف مخالفة عدم ارتداء الكمامة الواقية خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، ضبط ١٦ ألفا و٣٢٨ مخالفة عدم ارتداء الكمامات الواقية في حملات أمنية على مدار ٢٤ ساعة .

وكانت أجهزة الوزارة قد نجحت في ضبط ١٦ ألفا و٣٢٨ شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم ١٦ ألفا و٢٨٣ شخصا قام بالتصالح وسداد الغرامة المقررة،

واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال ٤٥ شخصا لم يسددوا الغرامة، وذلك في حملات على مستوى الجمهورية خلال ٢٤ ساعة .

كما تم تحرير ألف و٨٠ مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، فضلا عن ضبط ٦٤٠ قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.