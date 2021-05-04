شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، للتهنئة بعيد القيامة المجيد .

وقال الدكتور القس أندريه زكي «إن اللقاء تضمن حوارًا حول أهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة الإنجيلية في مجال التنمية، والحوار المحلي والدولي وبناء الجسور، كما تطرق إلى وضع المسيحيين العرب في المنطقة والتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو، وأن الحوار أشار إلى قانون بناء الكنائس والأحوال الشخصية وما تم إنجازه في هذه المجالات كما دار حوار حول أهمية التعامل الموضوعي في ملف حقوق الإنسان».

رئيس الإنجيلية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بمصر