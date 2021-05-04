شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول ليبي: وفد مصري يزور المطارات الليبية لاستئناف الرحلات إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، خليل المجعي، تفاصيل استئناف الرحلات الجوية بين مصر وليبيا قريبا.

وقال المجمعي إن «وفدا من السلطات المصرية سيقوم بزيارة تدقيق للمطارات الليبية خلال الأيام القادمة يعقبها استئناف الرحلات بواقع 35 رحلة أسبوعيا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا إلى مطار القاهرة»، بحسب موقع «بوابة أفريقيا الإخبارية».

وأشار المجعي إلى أنه «زار مصر برفقة وفد مشكل من قبل وزير المواصلات ضم رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي ومدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية».

ولفت المسؤول إلى أنه «جرى عقد عدة اجتماعات مع رئيس مصلحة الطيران المدني المصري بحضور مدراء عامين بالمصلحة لأجل وضع الترتيبات الخاصة بعودة تسيير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي والتعاون في مجالات الأمن والسلامة والنقـل والملاحة الجوية والتدريب وتأهيل الكوادر الليبية العاملة بقطاع الطيران».