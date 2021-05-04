شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد مبنى قسم مرور الإبراهيمية تمهيدا لافتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قسم مرور الإبراهيمية المقام على مساحة 875 متر، والمكون من 3 طوابق بتكلفة مليون و850 ألف من الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز، وذلك للتأكد من جاهزيته لافتتاحه رسمياً ودخوله الخدمة الفعلية لتلبية إحتياجات المواطنين، والتيسير عليهم في إنهاء إجراءات استخراج وتجديد تراخيص السيارات والقيادة الخاصة بهم، وحصولهم على الخدمات المرورية المختلفة.

تجول المحافظ داخل المبني والمزود بكافة الأجهزة والتقنيات الحديثة، لتقديم أفضل الخدمات المرورية للمواطنين، تنفيذاً لخطة الدولة للإرتقاء والتحديث والتطوير للخدمات المرورية لأصحاب المركبات للتيسير عليهم.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة استكمال أعمال إحلال وتجديد تغطية ترعة أم الريش، بطول ٤.٩٥٠ كم وبتكلفة 9 مليون و355 ألف جنيه، والجاري تعديل بنيتها من مواسير إلى بوكسات خرسانية بطول 400 م تقريبا، حيث تم الانتهاء من أعمال استبدال 140 متر بنسبة تنفيذ 31 % وذلك لخدمة زمام 5 ألاف فدان .

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بإسراع الخطي في تنفيذ أعمال التغطية، وكذلك التنسيق مع المهندسة لبني عبدالعزيز نائبة المحافظ، لدراسة إمكانية الاستفادة من الموقع بعد تغطيته بإقامة حدائق ومتنزهات كمتنفس للمواطنين، وإقامة مشروع لسيارات طعام متنقلة تساهم في توفير فرص عمل للشباب.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الإبراهيمية بالتنسيق مع نائبة المحافظ، لوضع التصور الأمثل لأعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة من ناحية ديرب نجم، مشدداً على ضرورة المتابعة لموقف السيارات بالمدينة وعمل تندات إضافية بالموقف تلبية لمطالب السائقين.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق كفور نجم الإبراهيمية ديرب نجم ،بطول 13 كم وبتكلفة اجمالية 22 مليون جنيه، شاملة تغطية جنابية يسار الطريق بطول 400 متر، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وتنفيذ 7 كم أسفلت، وجاري تكثيف الأعمال للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمني المحدد له.