شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأعراض الجانبية للقاحات كورونا ومتى تصبح خطيرة ؟.. خبير أمصال يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى وخبير الأمصال، أن التطعيم مهما كان نوعه أو تقنية تصنيعه لايمكن أن يسبب المرض نفسه، لأن فكرة التطعيم تقوم اساسا على محاكاة العدوى الفعلية في تحفيز جهاز المناعة دون إحداث المرض ذاته أو ظهور أعراضه.

وقال محمدي، لـ«المصري اليوم»، إنه بعد التطعيم بأي من لقاحات فيروس كورونا لا يوجد أي سبب يستدعي عزل الشخص الذي تلقي اللقاح لأنه غير معدي ولا يجعله التطعيم مصدرا للعدوى، لكن يلتزم الشخص الذي تلقي اللقاح بالاستمرار في الإجراءات الاحترازية كامله حتي تصل التغطيه التطعيمية للمجتمع إلى نسبة تضمن سلامة الجميع، كما أن عملية التطعيم لا تتطلب أن تتلقي أي أدوية خاصة به قبل التطعيم كمضادات التجلط وخصوصا الأسبرين أو المسكنات أو غيرها من الأدوية كنوع من الوقايه ضد أي مضاعفات.

وأضاف محمدي، أن تلقي اللقاح لا يستدعي التوقف عن تناول أي أدوية أو اطعمة أو مشروبات أو ما إلى ذلك، فضلا عن كون التطعيم في رمضان لا يفسد الصيام، مشيرا إلى أنه لست مضطر لعمل أي فحوص قبل التطعيم حتي لو كنت متشكك في إصابتك بالفيروس فطالما لم تظهر عليك أي أعراض وقت التطعيم احرص على تلقيه دون تردد.

وأوضح استشاري أمراض الباطنة وأخصائي مكافحة العدوى وخبير الأمصال: «تظهر بعض الأعراض الجانبية للقاح وكلها في إطار الأعراض الجانبية المتوقعة وغير المقلقة، والأعراض التي يشعر بها بعد اللقاح تكون عبارة عن ألم أو إحمرار مكان الحقن، ارتفاع في درجة الحرارة ، شعور بالإرهاق، ألم في العضلات أو المفاصل، رعشة، وهي الاعراض التي تشبه لحد كبير الإصابة بفيروس كورونا، ولكن تزول بعد يوم او يومين بحد أقصى ٣ أيام، وأن هذه الأعراض المرتبطة بالتطعيم تظهر خلال الثلاث أيام الأولى بعد التطعيم وتستمر فقط ليوم أو يومين على الأكثر، في حالة ظهور أي أعراض عليك بعد ثلاث أيام من التطعيم واستمرارها أكثر من يومين يجب عليك استشارة طبيب فقد تكون أصيبت قبل تلقي اللقاح وهو الأمر أيضا غير المقلق ولكن يستوجب العزل».

وشدد محمدي، على أن التطعيم هذه الفترة لم يعد رفاهية وأصبح الاختيار محصور بين إما أن نتلقي اللقاح أو أن نستعد للاصابة بالفيروس، مؤكدا أن الحالات التي خرجت عن الأعراض المتوقعة غير مقلقة فهي تكاد لا تذكر ولا تتعدي ٣ إلى ٦ حالات في كل مليون شخص تلقي التطعيم ولم تصدر حتي الآن دراسة علمية معينة أثبتت علاقة سببية مباشرة بين اللقاح وحدوث أيا من هذه المضاعفات الخطيرة.