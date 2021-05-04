شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير ١٠ محاضر صحة لعدم التزام المحال التجارية في الطود بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد محمود مرزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود بالأقصر، الثلاثاء، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتي الصحة والتموين بالمركز، استهدفت المحلات التجارية والمقاهي بالطريق الدائري بمدينة الطود وقرية العديسات بحري.

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٠ محاضر صحة، وهي عباره عن ٣ محاضر نظافة، و٧ محاضر عدم تواجد شهادة صحيه ،كما تم تحرير ٥ محاضر تموين عباره ٢ محضر عدم اعلان عن الاسعار ،و٣ تقارير مخالفات مخابز، كما تم عمل ٦ محاضر عدم ارتداء الكمامة وتم التصالح الفوري ودفع قيمة الغرامة الفوريه ٥٠ جنيها.

وقال رئيس مركز ومدينة الطود إن الحملات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية مستمرة على مدار اليوم بمركز ومدينة الطود حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

شارك في الحملة سكرتير عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، ومسئولي إدارات الصحة والتموين بالطود، والتفتيش المالي والاداري، والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.