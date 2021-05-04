شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الحارة تؤجل جولة محافظ المنيا لقرى «حياة كريمة» في العدوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الموجه الحارة التي شهدتها المحافظة، الثلاثاء، في تأجيل جولة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتفقد تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بمركز العدوة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز العدوة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن المحافظ اعتذر عن جولة لتفقد تنفيذ مشروعات حياة كريمة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لوباء كورونا المستجد .

كان «المحافظ» قد قام بعدة جولات ليلية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية. ويعقد اليوم عدة اجتماعات لمتابعة تنفيذ المشروعات .

في سياق متصل خلت الشوارع والميادين من المارة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، واكتفي المواطنون بقضاء حوائجهم ليلًا.