شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توريد 70 ألف طن قمح إلى الصوامع منذ بدء الموسم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم توريد 70 ألف طن من محصول القمح المحلي خلال الموسم الجديد 2021 في محافظة البحيرة إلى الصوامع والشون، مشيرًا إلى أن عملية توريد القمح منتظمة دون أي معوقات.

وأوضح محافظ البحيرة في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم حصاد 210 ألف فدان تم زراعتها بالقمح في مراكز المحافظة من إجمالي المساحة المنزرعة في نطاق المحافظة المقدرة بنحو 637 ألف فدان، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع في المحافظة المعدة لتسليم القمح هذا العام بلغت 37 صومعة وشونة منها 6 صوامع و31 شونة.

وأكد المحافظ أهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء مراحل توريد القمح وأعمال الفرز والاستلام وكذلك تحديد نوعية الأقماح الموردة.