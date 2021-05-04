شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مهم من مركز الفلك الدولي بشأن موعد عيد الفطر 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مدير مركز الفلك الدولي محمد شوكت عودة إن رؤية هلال شهر شوال يوم الثلاثاء المقبل ستكون مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل الكثير من الدول عدة رمضان، 30 يوماً، ويكون يوم عيد الفطر بحسابات الفلك يوم الخميس 13 مايو الجاري.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم»، تصريحات لعودة أن الدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 14 أبريل، ستتحرّى هلال العيد يوم الأربعاء 12 مايو، ومنها: بروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والمغرب وعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

وأشار إلى أن الدول التي ستتحرّى الهلال يوم الأربعاء 12 مايو، فإن رؤية الهلال سيكون ممكنا باستخدام التلسكوب من شرق العالم الإسلامي والدول العربية في آسيا وأوروبا.