شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: تلقي لقاح كورونا مجانًا.. وسنبدأ بالعاملين في الجهات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الثلاثاء، اجتماعاً بمكتبه بحضور الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعلى رأسها تلقي التطعيم الخاص بالفيروس.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ خطوات تسجيل العاملين بالجهات الحكومية داخل المحافظة لتلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا، حيث وجه المحافظ بالبدء بالقطاعات التي بها عدد كبير من العاملين مثل ديوان عام المحافظة ،مديريات الخدمات، الأحياء والمدن، مصانع غزل المحلة والنقابات، مشيرًا إلى أن عملية تلقي اللقاح بالمجان عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي سينتقل إلى الأماكن الحكومية للبدء في عملية تلقي اللقاح، مشيراً إلى أن المديرية خصصت ٩ مراكز لتلقي اللقاح من جانب المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن المواطنين سيحصلون على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد عقب التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث سيحصل المواطنون الحاصلين على لقاح «سينوفارم» على الجرعة الثانية بعد ٢١ يوماً (٣ أسابيع) من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «استرازنيكا» جرعتهم الثانية بعد مرور ١٢ أسبوعاً ( ٣ أشهر ) من تلقيهم الجرعة الأولى.